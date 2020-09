Politie vindt opnieuw ‘verdacht voorwerp’ in Nieuw-West

Op de Bart Poesiastraat is een verdacht voorwerp aangetroffen. Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) doet onderzoek. pic.twitter.com/RL1VLP5794 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 27 september 2020

Team Explosieven Veiligheid doet onderzoek, zo meldt de politie. Op foto's is te zien dat een gedeelte van de straat is afgezet. De aard van het voorwerp is nog onbekend, evenals hoelang het onderzoek gaat duren.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook al verdacht pakketje aangetroffen in Nieuw-West. Dat bleek later een explosief te zijn. Dat was bij een avondwinkel en slijterij op de Osdorper Ban, vlak nadat daar een man werd neergeschoten. Burgemeester Femke Halsema heeft het pand voor onbepaalde tijd gesloten.

Afgelopen dinsdag werd een ander winkelpand aan de Osdorper Ban beschoten. Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, moet nog blijken. Vorige maand was het opnieuw raak in de buurt: toen was een kapperszaak aan de Slotermeerlaan doelwit van een explosie. Een nacht later werd de zaak beschoten. De gemeente gooide ook dit pand dicht.