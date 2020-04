Politie vindt na arrestatie voor 1 miljoen aan geld en merkkleding

Beeld ANP

De twee mannen gedroegen zich donderdagmiddag verdacht, vertelt een politiewoordvoerder. Ze bevonden zich ‘zonder goede reden’ bij een afgesloten parkeergarage. Toen ze door agenten werden aangesproken en die in de auto van de mannen wilden kijken, sloegen de twee op de vlucht. In de auto werd een tas vol bankbiljetten gevonden, waarna de twee zijn aangehouden.

Naar aanleiding van de arrestatie deed de politie dezelfde avond nog onderzoek in een woning in Amsterdam, waar nog meer geld en een vuurwapen werden gevonden. Ook werd in de woning een derde man aangehouden. Vrijdagochtend deed de politie onderzoek in een woning in Rotterdam, waar opnieuw veel geld en een grote hoeveelheid dure merkkleding werd gevonden.

In totaal gaat het om een vondst van tegen de 1 miljoen euro, laat de politie weten. De drie verdachten zijn een man van 38 uit Rotterdam, een man van 48 zonder vaste woonplaats en een man van 19 uit Assen. Ze zitten alle drie vast op verdenking van witwassen.