Politie vindt lichaam ‘onder verdachte omstandigheden’ in Zuidoost

De politie doet onderzoek in de woning waar de vrouw is aangetroffen. Beeld Politie Amsterdam-Amstelland

Een man die ook in de woning aanwezig was, heeft de politie gealarmeerd, laat een woordvoerder weten. “Hij is aangehouden om zijn rol en betrokkenheid bij de dood van de vrouw verder te onderzoeken of uit te sluiten. Wat de relatie tussen de man en de vrouw is, wordt ook nog nader onderzocht.”

De recherche doet onderzoek in de woning en de straat is afgezet.