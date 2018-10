Politie vindt illegale stoffen in kapperszaak

Hoewel nog onduidelijk is wat de in beslag genomen witte containers precies bevatten, gaat het om middelen die verboden zijn volgens de Opiumwet. Niet duidelijk is of het spul enkel stond opgeslagen of dat er drugs zijn geproduceerd. Ook een aantal grote pannen zijn in beslag genomen.



De politie viel de kapperszaak en de daarboven gelegen woning binnen in het kader van een actie tegen 'spookburgers' in panden waar niemand staat ingeschreven.