Politie vindt bijna 13 miljoen aan cash in groot drugsonderzoek

De politie heeft zeven verdachten gehouden in een groot drugsonderzoek waarbij ruim 12,8 miljoen euro aan cash is gevonden. Beeld Politie Amsterdam

De politie kwam de verdachten op het spoor na een tip dat Colombianen zich bezig zouden houden met het smokkelen van cocaïne van Colombia naar Nederland en de verkoop daarvan. In het onderzoek dat hierop volgde, kreeg de recherche de verdachten in beeld.

Op vier locaties in Amsterdam zijn in totaal zeven personen aangehouden: twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko.

Één van g rootste vangsten ooit

De chef van de regionale recherche spreekt van één van de grootste vangsten van cash geld ooit in Nederland. “Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel, dit is ondermijning ten top. Verdachten leven onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Ik ben trots op de vele collega’s die meewerkten aan dit onderzoek.”

Vier van de zeven verdachten zitten in ieder geval voor negentig dagen vast. De recherche sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.