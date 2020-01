Politie verspreidt weer coldcasekalender onder gevangenen

De politie heeft voor het vierde jaar op rij een coldcasekalender verspreid onder gevangenen. Ook een aantal Amsterdamse zaken wordt daarin behandeld.

In totaal gaat het om 52 oude zaken, waarvan de politie hoopt dat er bruikbare tips over binnenkomen. De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat zij relatief veel kennis hebben over gepleegde strafbare feiten. Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd. Andere belangstellenden kunnen de coldcasekalender online bekijken en downloaden.



In de kalender wordt ook een aantal Amsterdamse zaken opnieuw onder de aandacht gebracht. Zo werd in 2015 de 37-jarige Ghanees Augustine Nyantakyi doorzeefd met kogels in Osdorp, toen hij uit de flat van zijn vriendin kwam lopen. Het is nog steeds een raadsel waarom de bordenwasser is vermoord; volgens de politie is de kans groot dat hij werd verward met een crimineel die in dezelfde flat verbleef.

Door hoofd geschoten

De zaak-Abdul Majeed Khan staat ook in de kalender: de 28-jarige taxichauffeur werd in 2001 dood aangetroffen in Zuidoost, achter het stuur van zijn taxi. Hij is van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Er is geen geld buitgemaakt. De zaak kreeg destijds veel aandacht omdat er ruzie was tussen de twee taxibedrijven TCA en Taxidirect. Het is onduidelijk of deze moord daar iets mee te maken heeft.

De zaak-Abdul Majeed Khan Beeld Politie

Ook de moord op de 36-jarige Linda Mens uit Amsterdam in 1999 is nog altijd onopgelost. Medewerkers van de groenvoorziening in Zevenaar (Gelderland) treffen haar dode lichaam aan tussen de struiken van een plantsoen aan de Stadsgracht. Mens is door wurging gedood.

Nog een mysterie: in een groenstrook aan de Durgerdammerdijk in Noord wordt in 2008 het lichaam van een dode man gevonden. In zijn maag zitten tientallen bolletjes cocaïne. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie de man is.

De zaak-Linda Mens Beeld Politie

Twee zaken heropend

In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips.

“We zijn blij dat de kalender elk jaar nieuwe tips oplevert, die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden,” zegt Art Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie. Een aantal onbekende doden hebben een naam gekregen, wat volgens Garssen afsluiting kan bieden voor de nabestaanden. Zo is een man op Terschelling in 2019 na 66 jaar geïdentificeerd.

De volledige kalender is hier te bekijken.