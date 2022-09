Politie verspreidt nieuwe foto’s in jacht op topcrimineel ‘Bolle Jos’

De nieuwe compositietekening van de al jaren voortvluchtige Leijdekkers. Beeld Politie

De al jaren voortvluchtige Leijdekkers (31) is op 3 mei op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List geplaatst, met een beloning van 75.000 euro voor de gouden tip. Maar de tien tips die tot nu toe zijn binnengekomen, hebben nog niet tot zijn aanhouding geleid.

Turkije en Dubai

De in Breda geboren Leijdekkers verbleef vrijwel zeker langdurig in onder meer Turkije en Dubai, maar zijn concrete verblijfplaats hebben de opsporingsdiensten niet kunnen vinden. Hij wordt beschouwd als één van de machtigste Nederlandse handelaren in cocaïne, die partijen van geregeld tonnen naar de havens van Rotterdam en Antwerpen haalt.

De Landelijke Recherche ziet sterke aanwijzingen dat hij een belangrijke rol speelde bij de verdwijning van drugshandelaar Naima Jillal. Zij verdween op 20 oktober 2019 spoorloos, nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt.

Politie en justitie gaan ervan uit dat zij is gemarteld en vermoord. Op een Blackberry die werd gevonden bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai in 2019, werden foto’s aangetroffen van een gemartelde vrouw, waarschijnlijk Jillal.

Compositietekening

Volgens tipgevers van de politie ziet Leijdekkers er inmiddels anders uit dan op eerdere getoonde foto’s. Daarom is van zijn huidige signalement een compositietekening gemaakt. Ook heeft de politie nogal korrelige camerabeelden van Leijdekkers gepubliceerd.

Uit communicatie die op de gehackte servers van berichtenversleutelaar Sky ECC werd aangetroffen, rijst het beeld dat Leijdekkers tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud heeft witgewassen die hij vermoedelijk met cocaïnehandel heeft vergaard.

Als Leijdekkers wordt gearresteerd, zal hij worden vervolgd op grond van een reeks strafdossiers over de invoer van grote partijen cocaïne en het dreigen met en het gebruik van geweld.

Nieuwe camerabeelden van de al jaren voortvluchtige Leijdekkers. Beeld Politie

Nieuwe camerabeelden van de al jaren voortvluchtige Leijdekkers. Beeld Politie

Een oudere politiefoto. Beeld Politie