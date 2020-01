Politie verspreidt beelden van plunderaars JD Sports Bijlmer

Beeld Politie

In tegenstelling tot beelden die de politie enkele weken geleden verspreidde, zijn de daders, voornamelijk mannen, nu herkenbaar in beeld. Ze kregen van de politie de mogelijkheid om zich te melden, maar geen van de daders heeft aan die oproep gehoor gegeven.

Bij de plundering namen de daders een aanzienlijke buit mee. Enkele uren later kwam er een filmpje op mediawebsite Dumpert online, gemaakt door een omstander. Hierin is te zien hoe een stuk of zes personen uit de winkel wegrennen.

Lacoste

Een dag na de plundering van de JD Sports werd ook de Lacoste-winkel op het Rokin geplunderd. Zo’n vijftien jongeren waren hierbij betrokken, waarvan er twee werden aangehouden.

Volgens de politie was het toen onduidelijk of er een relatie was tussen de plunderingen van JD Sports en Lacoste.