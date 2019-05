Politie verspreidt beelden in zaak mishandelde toeriste

Een van de vrouwen liep na een ruzie met de man behoorlijke verwondingen op en werd half ontkleed teruggevonden. De andere vrouw sloeg alarm na een ruzie in de auto.

Op de woensdag verspreide beelden is te zien dat de man met de twee vrouwen over de Wallen loopt. Zijn gezicht is geblurd. Ook is de auto van de man aan de Kanaaldijk te zien.

Het gaat om een lichtgetinte man tussen de twintig en dertig jaar oud met een lengte van 1.80 meter. Op de beelden is te zien dat hij een donker petje, donker bomberjack en een roze/oranje shirt draagt. Op het shirt staat een witte tekening met in het midden de letter R. Verder droeg hij een donkere spijkerbroek en goudkleurige gympen.

Er zijn geen beelden van wat er in de auto is gebeurd. De vrouwen hadden gedronken en weten zelf ook niet meer precies wat zich heeft afgespeeld. Rond 2.35 uur kwamen ze in de auto aan op de Kanaaldijk in Diemen. Ze kregen ruzie met de man die een van de vrouwen sloeg en schopte in onder meer haar gezicht. De vriendin van de vrouw wist rond 7.05 uur uit de auto te vluchten en op straat om hulp te vragen. Even voor 8 uur troffen twee agenten de gewonde vrouw aan. De man was inmiddels zelf in zijn auto weggereden.

De politie wil graag weten wat de vrouw met verwondingen precies is overkomen en zoekt getuigen.

De politie roept de man op zich snel te melden anders loopt hij het risico dat hij herkenbaar wordt getoond op de video.