Politie vermoedt nieuw geval homomishandeling

De man liep tussen 2.00 en 3.00 uur 's ochtends via de ingang van de Spaarndammerstraat het Westerpark in toen ter hoogte van het speeltuintje plotseling twee mannen met zwarte kleding op hem af kwamen lopen. Beiden droegen een motorhelm.



De twee mannen spraken hem vervolgens aan en begonnen hem uit te schelden. Uit hun woorden maakte de politie op dat het mogelijk om anti-homogeweld ging. Daarna sloegen ze de man meerdere keren hard in het gezicht, waarbij hij verwondingen opliep.



Bankje

In de buurt zaten ten tijde van de mishandeling een man en een vrouw op een bankje. Ze riepen tegen de mannen dat ze moesten stoppen, waarop het tweetal de benen nam. Via de Zaanstraat verlieten ze het park, waarna ze wegreden op een scooter.



Een van de twee mannen was klein en gezet en droeg een kort zwart jack. De ander was lang, slank en droeg een halflange donkere jas. Ze spraken met een buitenlands accent.



De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.



Uitgescholden voor homo

Begin januari werd een man van 24 met geweld beroofd toen hij metrostation Wibautstraat uitliep. Hij werd uitgescholden voor homo. Een week daarvoor deed een 22-jarige jongen aangifte van mishandeling. Hij werd op nieuwjaarsdag in West mishandeld. Ook zou hij zijn uitgescholden voor 'kankerflikker' en 'homo'.



