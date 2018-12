Politie: vermiste Brit is mogelijk in Amsterdam

Jonathan 'Jon' Humphrey (38) bevindt zich mogelijk in Amsterdam, denkt de politie in zijn woonplaats Cardiff.



Zijn familie gaf hem op 21 november op als vermist maar had al geruime tijd daarvoor niets meer gehoord of gezien van hem.



"Jon is een vriendelijk, zorgzaam, gevoelig, sympathiek, zeer intelligent, vindingrijk en talentvol persoon die zijn hand nergens voor omdraait," citeert een regionale nieuwssite uit de oproep van de familie om informatie over de dertiger.



Amerika

"Hij studeerde cum laude af in Informatica aan de universiteit van Cambridge en had daarna verschillende banen. Zo runde Jon een eigen zaak in landschapsarchitectuur, wierf hij fondsen voor Amnesty International en Greenpeace en ontwierp hij apps voor de iPhone. Zijn laatste baan was die van software-ingenieur."



"Zijn leven stortte in na het overlijden van zijn vader in december 2013. Hij ging het jaar daarop naar Amerika om vrienden te bezoeken en wat rond te reizen maar leek bij zijn terugkeer een ander persoon. Hij heeft sindsdien moeilijke tijden doorgemaakt en verbrak het contact met zijn familie en een vriend met wie hij al jaren omging."



Iedereen met informatie over de verblijfplaats wordt gevraagd contact op te nemen met de politie in Amsterdam of met het korps van South Wales.