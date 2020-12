Politie verdenkt eigenaar beschoten Cinema Paradiso van drugshandel

Cinema Paradiso aan de Westerstraat is beschoten. De kogelgaten zijn afgeplakt met tape. Beeld MAARTEN BRANTE

Het Italiaanse restaurant aan de Westerstraat was eerder van de bekende drugscrimineel Gordon F., maar die zou al ‘1,5 jaar geen banden meer’ hebben met het restaurant. Toch is het restaurant volgens de politie nog altijd in criminele handen.

Vijf kogels

Dat is waarschijnlijk de reden dat de zaak in de nacht van zondag op maandag met zeker vijf kogels onder vuur is genomen.

De politie gaat volgens het sluitingsbevel van burgemeester Halsema uit van ‘een bewuste en gerichte aanslag op het pand’ op basis van ‘concrete informatie dat de betrokkene(n) bij Cinema Paradiso betrokken is of zijn bij de georganiseerde drugscriminaliteit’.

‘Geen idee, geen ruzie’

De exploitant stelt zelf dat hij ‘geen idee heeft waar de beschieting vandaan komt’ en dat hij met niemand ruzie heeft. Hij ontkent in de drugshandel te zitten en vreest dat de sluiting hem financieel zal ruïneren omdat hij ‘geen spaargeld meer heeft’.