Politie: vader Eerste Atjehstraat doodde vermoedelijk eerst dochter en daarna zichzelf

Beeld Michel van Bergen

De zaak is nog in onderzoek. De lichamen van de slachtoffers zijn nog niet vrijgegeven. Veel meer informatie over het incident kon de politie nog niet geven.

De politie kreeg maandagmiddag om 12.15 uur de melding van het incident binnen en trof in de woning van het gezin, waar de dochter en de vader samen woonden, een afscheidsbrief aan.

Op Instagram wordt de dood van het meisje betreurd. Influencer Youngchidi - met meer dan 11.000 volgers - schrijft: ‘Dit meisje is echt bijzonder, ik heb haar leren kennen in 2018 (...) We kregen een relatie met heel veel ups en downs. Ze kon haar hart luchten bij mij... Ze was gevoelig. De kleinste dingen daarvan werd ze verdrietig. (...) Ze was nog zo jong en had nog een hele toekomst voor zich. Hopelijk ben je nu in veilige handen.’

Condoleances

Ook heeft hij bij zijn bericht een video van het veertienjarige meisje geplaatst met het verzoek aan zijn volgers ernaar te kijken om te zien ‘dat ze echt een leuk meisje was’.

In de middag zijn er meer dan vijfhonderd reacties op het bericht van Youngchidi gekomen met condoleances. ‘Echt sneu voor jou en haar fam,’ reageert iemand.

Voor het huis worden de hele dag door bloemen neergelegd door buurtbewoners, vrienden en kennissen. Sinds dinsdagochtend branden er kaarsen voor de deur.