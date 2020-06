Politie treft explosief materiaal aan in Noord na tip over ontvoering

Beeld ANP

Een 26-jarige man waarschuwde zaterdagochtend de politie, nadat hij vrijdag ontvoerd zou zijn geweest. Uit onderzoek kwam naar voren dat de man vastgehouden was in een garagebox aan de Bovenkruier in de Molenwijk in Noord. De man is door zijn ontvoerders later vrijgelaten in Zuidoost.

Bij een inval in de garagebox trof de politie explosief materiaal aan dat door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk is gemaakt. Voor omwonenden is volgens de politie geen gevaar geweest.

Ook heeft de politie na onderzoek het voertuig weten te achterhalen die bij de ontvoering gebruikt is. Deze is in de buurt van Arnhem in beslag genomen voor sporenonderzoek.