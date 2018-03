Politie toont camerabeelden vernieling HaCarmel

Hoewel de beelden niet bepaald scherp zijn en de man daardoor moeilijk herkenbaar licht de politie er toch iets uit: zijn loopje. De man lijkt wat te slepen met zijn linkerbeen. Verder verklaart een politiewoordvoerder dat op (niet gepubliceerde) beelden is te zien hoe hij en een ander figuur twee uur voor het incident al rondhingen in de buurt van HaCarmel.



Daaruit maakt de politie op dat er mogelijk gepost is om te kijken welk moment moment voor het gooien van een steen het meest geschikt was. Mede daarom doet de politie een beroep op bezoekers van het naastgelegen café Bos. Die kunnen mogelijk iets of iemand gezien hebben.



De steen door het raam bij HaCarmel was het derde incident in korte tijd bij het restaurant. In december sloeg een man de ruiten in en in januari werd het glas besmeurd. Na het jongste incident hebben gemeente en politie camera's opgehangen.