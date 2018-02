Politie toont bewakingsbeelden moordzaak Ali Kaynak

Reeks intimidaties

De politie vermoedt dat de schietpartij onderdeel is van een grotere reeks intimidatie-incidenten rondom Kaynak. Voorafgaand aan die avond werd zijn zaak namelijk al twee keer in brand gestoken en was zijn compagnon slechts drie weken voor de dood van Kaynak doelwit van een aanslag.



Omdat de politie denkt dat dezelfde daders achter al deze zaken zitten, zijn ook bewakingsbeelden van die incidenten vrijgegeven. De politie hoopt dat passanten van een van deze incidenten iets of iemand hebben gezien. Eerder op dinsdag loofde de politie ook al een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.



Na een eerdere uitzending over de zaak kreeg de politie meerdere tips binnen over een ruzie die Kaynak zou hebben met een oud zakenpartner. Onderzoek daarnaar heeft echter tot op heden tot niets geleid.



