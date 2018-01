Politie toont bewakingsbeelden liquidatie El Ajjoudi

Aan de hand van de bewakingsbeelden kon de politie achterhalen dat de auto vanaf de Cornelis Spingerstraat via de Carillonstraat in de richting van de Van Woustraat reed. Niet lang na de liquidatie werd de Ford in brand gestoken en achtergelaten aan de Buitensingel in Duivendracht.



Dashcambeelden

In het programma deed de politie daarom een oproep aan mensen die die woensdag in de buurt waren, om bijvoorbeeld dashcambeelden te overhandigen. Ook mensen met een camera bij hun huis of bedrijf worden opgeroepen zich te melden.



De kijker werd ook gevraagd om informatie te verschaffen over het laatste levensjaar van El Ajjoudi. De politie wil weten met wie hij omging en waarom hij problemen had. El Ajjoudi stond al lang op een dodenlijst. Hij behoorde tot de groep van Houssine A. en Benaouf A., die is verwikkeld in een onderwereldvete die sinds 2012 al meer dan twintig veelal jonge Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.



