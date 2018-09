Politie toont bewakingsbeelden granaat Johan Huizingalaan

Op de beelden is te zien dat de man op een scooter, samen met een handlanger, voorbijrijdt en een granaat op straat gooit. Het explosief klapt tegen de stoep, rolt weg en explodeert niet.



Er zijn vier ernstige incidenten geweest aan de Johan Huizingalaan de afgelopen maand. In de week van 12 augustus werden verschillende panden beschoten. Ook ontplofte er diezelfde week een explosief voor een restaurant. Vrijdagochtend 7 september werd een restaurant in de straat beschoten.



Afzonderlijk

Volgens een politiewoordvoerder is het nog onduidelijk of de zaken verband houden met elkaar. De incidenten worden daarom ieder afzonderlijk onderzocht.



De politie is nog op zoek naar getuigen op een scooter en een fietser die dinsdagavond op de getoonde camerabeelden in Opsporing Verzocht te zien zijn.