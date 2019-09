Politie toont beelden vrouw die 94-jarige man drogeerde en bestal

Bewakingsbeelden van de man en vrouw. Beeld Opsporing Verzocht.

De vrouwelijke dader, vermoedelijk een jaar of zestig, heeft haar slachtoffer gedrogeerd en hem zijn geld afgenomen. Ze is daarbij opvallend berekend te werk gegaan. De politie heeft beelden van de vrouw vrijgegeven in de hoop haar op deze manier op te sporen.

Het begint op woensdag 24 april 2019. De bejaarde man heeft een zelfstandige woning in een verzorgingshuis in Noord. Daar, in de openbare gang, ontmoet hij de vrouw. Ze maken een praatje, het is gezellig en hij nodigt haar uit voor een kopje thee bij hem thuis.

Daar klikt het zo goed dat ze besluiten om samen een hapje te eten bij een brasserie op het Buikslotermeerplein. Hij gaat op de scootmobiel en zij neemt zijn rollator mee, zodat hij zich ook in het restaurant makkelijk kan verplaatsen. Het valt de man op dat de vrouw de weg goed lijkt te weten in de omgeving.

Terug in de woning van de man volgt er nog een afzakkertje. Ze praten uitgebreid over hun levens. De man vertelt over zijn moeilijke jaren ten tijde van de oorlog. Ook de vrouw is openhartig. Het wordt laat, de vrouw zegt dat ze niet meer naar huis kan rijden. Ze blijft bij hem overnachten op de bank.

Vriendschap

Een vriendschap lijkt geboren. Ze spreken af om elkaar op zaterdagmiddag 27 april, Koningsdag, opnieuw te treffen. De vrouw staat alleen ‘s ochtends al op de stoep. Ze was toch in de buurt, zegt ze.

Ze komt niet onvoorbereid: ze heeft cakejes meegenomen en staat erop om voor de man een kop koffie te zetten. Vanaf dat moment gaat het mis.

De man vindt de koffie vreemd smaken, maar drinkt die uit beleefdheid toch op. Dan voelt hij zich ineens beroerd. Hij besluit even op bed te gaan liggen, waar hij al snel zijn bewustzijn verliest.

Een flinke poos later wordt het toch al fragiele lichaam van de man gevonden. Hij ligt op de grond naast het bed en is ernstig onderkoeld. Uit onderzoek zou blijken dat hij gedrogeerd is.

De man moest een aantal dagen in het ziekenhuis blijven en heeft moeten revalideren. Het gaat nog altijd niet goed met hem.

Bankpas

De vrouw is er met de bankpas van de man vandoor gegaan. Nog dezelfde ochtend is met die pas een aanzienlijk bedrag opgenomen bij een geldautomaat.

De politie zegt het aannemelijk te vinden dat deze dader vaker toeslaat. De politie roept mensen die iets weten op zich te melden. De vrouw is naar schatting rond de 60 jaar, heeft een lichte huidskleur en grijzend haar, is vrij klein en stevig gebouwd en loopt moeilijk, een beetje waggelend.