Politie toont beelden van overvallen telefoonwinkels Bijlmerplein

De politie heeft camerabeelden getoond van verschillende verdachten die in oktober vier gewapende overvallen pleegden op telefoonwinkels in Amsterdam-Zuidoost. Door de beelden van de incidenten te delen, hoopt de politie meer informatie te krijgen over de betrokkenen.