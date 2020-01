Politie toont beelden van mishandeling op Leidsebrug

Fragment uit vechtpartij. Beeld Opsporing verzocht

De man kreeg het samen met een kennis aan de stok met een groep van vier mannen. Hij werd in een wurggreep gehouden en zelfs nadat zijn lichaam verslapte, bleven de mannen hem schoppen en slaan.

De beelden van de vechtpartij, die plaatsvond in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 november 2019 bij de officiële taxistandplaats op de Leidsebrug, werden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie toonde geen beelden van de wurggreep en het slap wordende lichaam van de man, omdat deze te heftig zouden zijn.

Het slachtoffer kwam snel weer bij bewustzijn en was direct aanspreekbaar. Hij had flinke kneuzingen aan zijn hoofd, maar hield aan de vechtpartij gelukkig geen blijvend letsel over.

Aanleiding

De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk. Volgens het slachtoffer ontstond een woordenwisseling met de groep van vier. Hij zou in het Spaans zijn uitgescholden. Na de mishandeling renden de daders weg in de richting van het Marriott-hotel.

De mannen zijn eerder die nacht gefilmd in een kroeg in de Korte Leidsedwarsstraat. Ze leken onderling Spaans te spreken.

De politie zoekt verschillende getuigen die de vechtpartij hebben gezien, waaronder een vrouw die die nacht in gezelschap was van het viertal.

Het slachtoffer kreeg hulp van een kennis, maar gaf aan die persoon slechts vaag te kennen. Hij wist zijn echte naam niet, alleen de bijnaam: ‘Neus’. De politie zou hem graag willen spreken.

Wie de mannen herkent op de beelden, getuige was van de mishandeling, of de kennis van het slachtoffer kent, bijgenaamd ‘Neus’, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.