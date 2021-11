Politie toont beelden van man die granaat achterlaat bij winkel Bijlmerplein

Het gaat om de kledingzaak (eenmanszaak) Organza Men op het Bijlmerplein van eigenaresse Angela Boedhan (46). Daar werd op maandagmorgen 22 maart rond half vijf ’s nachts een handgranaat gevonden door agenten die hun ronde maakten over het plein. Het explosief was vastgemaakt aan het rolluik.

Een dag eerder werd al een granaat aan de deur van haar woning geplakt, in Almere. Daar werden toen enkele huizen ontruimd.

Op de beelden uit Almere is te zien dat de dader komt aanrijden, en de auto uitstapt. Hij is dik ingepakt in donkere kleding met daaronder spierwitte schoenen. Hij is stevig gebouwd. Hij stapt onder de carport naar de voordeur, en plakt de granaat aan de deur, met tape. Hij neemt er ruim de tijd voor, en neemt dan nog even een foto van de granaat. Op dat moment is een deel van zijn gezicht zichtbaar. Vervolgens rent hij terug naar de auto, en rijdt weg.

De politie zegt niet te weten waarom ze is bedreigd. Burgemeester Halsema sloot de kledingzaak voor onbepaalde tijd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (openbare orde in grote mate aangetast).

Eerdere beschieting

Opvallend is dat in 2018 de pui van de kledingzaak al werd beschoten. Dat was in dezelfde nacht dat er, voor de tweede keer, een handgranaat werd achtergelaten bij het Surinaams eethuis P&G Roti. De uitbater van dat eethuis is familie van Boedhan. Ook toen werd de zaak door burgemeester Halsema voor onbepaalde tijd gesloten.

Zowel de man die een granaat achterliet bij de kledingwinkel op het Bijlmerplein als de man die dat deed bij de woning in Almere is op beeld vastgelegd. Vooral de man die in Almere te zien is, komt duidelijk in beeld. De politie hoopt tips te krijgen over de dader(s) en informatie over de reden van de bedreigingen.