Politie toont beelden van kopschoppers in supermarkt

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer deed die dag rond 17.15 uur boodschappen in een supermarkt aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West, toen hij het gevoel kreeg dat twee voor hem onbekende mannen hem aankeken en over hem spraken. Toen hij vervolgens bij de kassa kwam, keek hij een van de twee mannen aan. “Wat kijk je?”, werd het slachtoffer toegebeten, en een brute mishandeling volgde.

Het slachtoffer kreeg een harde klap in het gezicht, waarna de tweede verdachte ook op hem begon in te slaan. Het slachtoffer wist zich los te rukken, maar werd naar de grond gewerkt. Terwijl hij de grond lag, gaven de mannen hem nog meer trappen en stoten, onder andere op zijn hoofd. Klanten en personeel van de supermarkt schoten te hulp, waarna de twee mannen met drankjes de supermarkt verlieten.

De politie is op zoek naar het duo.

Na wat blikken over en weer en een "wat kijk je nou", vallen twee onbekende mannen in een supermarkt opeens een andere klant aan. Met harde slagen weten ze hem naar de grond te werken en hebben het vervolgens op zijn hoofd voorzien. Wie weet meer over dit gewelddadige duo? pic.twitter.com/54e0fLaQWf — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 20 juli 2022

