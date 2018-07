Politie toont beelden overval modewinkel Zwanenburg

Donsjack

Op 8 december werd de winkel overvallen door een jonge man in donsjack met daaronder een lichtere hoody, waarvan hij de capuchon op zijn hoofd droeg. De man keek wat rond bij de winterjassen, maar liep al snel weer weg, om even later terug te komen met een handlanger.



Beide mannen droegen toen een helm met vizier. Terwijl de handlanger een verkoopster bedreigde met een mes, greep de man met het zwarte donsjack een stapel van de dure jassen uit het rek. Met de buit renden ze samen de winkel uit en gingen er vandoor op een zwart met blauwe scooter. Die is vermoedelijk van het type 'Agility City 16+' van het merk Kymco.



Moose Knuckles

De mannen vluchtten via de Zwanenburgerdijk in de richting van Amsterdam. De gestolen jassen, van het merk Moose Knuckles, hebben een winkelwaarde van ongeveer 900 euro per stuk.



De politie wil graag weten of iemand de twee mannen op een zwart met blauwe scooter gezien heeft, of mensen spreken die de bewuste jassen van Moose Knuckles herkennen.



