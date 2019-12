Politie toont beelden overleden hoogzwangere vrouw Diemen

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden vertoond van de in oktober overleden, hoogzwangere Patricia Oliveira dos Santos. Te zien is hoe de Braziliaanse, destijds met haar Nederlandse vriend woonachtig in Diemen, op donderdagochtend 17 oktober rond 04.00 in de hal van haar flat verschijnt.