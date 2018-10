Politie toont beelden kassaroof modegroothandel

De overval op de Baarsjesweg kreeg dinsdagavond bij Opsporing Verzocht opnieuw de aandacht.



Het drietal verkende eerst de buurt en parkeerde fietsen in de Crynssenstraat, zo is te zien op camerabeelden. Ze gingen daarna lopend naar de kledinggroothandel.



Rond 15.45 begon de overval. Bij binnenkomst bedreigde de eerste overvaller direct één van de medewerkers met een pistool. Een handlanger ontfermde zich over de kluis en de derde dader liep door de winkel. De mannen leegden de kassa, stopten de buit in een rood tasje en knipten de telefoonkabels door.



De overvallers hadden niet door dat er een medewerker op het toilet zat. Hij had zich stilletjes teruggetrokken en belde de politie.



Moeilijke vlucht

De daders renden na de overval naar hun fietsen toe en vertrokken. Ze werden te voet achternagezeten door twee van de bouwmarktmedewerkers, waaronder de man die de alarmlijn heeft gebeld.



Onderweg lijkt de langzaamste man nog iets te verliezen. Een omstander, die de op de vlucht geslagen overvallers tegemoet liep, probeerde nog de tweede fietser tegen te houden maar werd bedreigd met een mes. Ze wisten alledrie te ontkomen.



Signalement

Opsporing Verzocht heeft een signalement van de drie mannen online gezet, maar is ook op zoek naar twee getuigen. Het gaat om een man en een vrouw die de straat overstaken en wegreden op een scooter. Mogelijk beschikken zij over belangrijke informatie.



