Politie toont beelden gewapende overval parkeergarage Zaandam

Slachtoffer in de zaak was een jong echtpaar dat een horecazaak in het centrum van Zaandam heeft. In de bewuste nacht had het stel een oppas geregeld voor hun twee kinderen terwijl ze zelf aan het werk waren. Rond 03.15 uur kwamen ze thuis en parkeerde hun auto in de parkeergarage onder het appartementencomplex aan de Conradwerf.



Op de bewakingsbeelden is te zien dat rond 02.30 uur al drie mannen binnenkwamen die zich verschansten onder de trap, vanwaar ze goed zicht hadden op de toegangsdeur van de lift. Toen het stel de lift uitkwam werden zij door de drie mannen met wapens belaagd.



De man van het stel werd tegen de grond gewerkt en zijn handen werden vastgebonden. De overvallers wilden geld, al beweert het stel dat er niets in het appartement ligt. De mannen dwongen het stel de lift in om naar het appartement te gaan waar de kinderen lagen. Uit wanhoop begon de vrouw zo hard mogelijk te gillen. Op dat moment vluchtten de drie mannen weg.