Politie tast in duister na moord Roderick Leta (29) in West

Zondagavond kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij waarbij iemand gewond zou zijn geraakt. Ter plaatse trof de politie de zwaargewonde Roderick Leta uit Amsterdam aan, die meerdere malen gestoken bleek te zijn.



Leta overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



De politie hield vlak na het steekincident een 31-jarige man aan, maar er wordt op dit moment rekening gehouden dat hij niet de persoon is die Leta heeft neergestoken. Zijn exacte rol wordt nog steeds onderzocht, de man is wel vrijgelaten.



Tweede verdachte

Woensdag 16 januari heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, een 29-jarige man uit Amsterdam. Hij zit op dit moment vast en ook zijn rol wordt onderzocht.



Voor zover het onderzoeksteam weet, hield Leta zich niet bezig met criminele activiteiten. Ook is hij geen bekende van politie en justitie. De politie tast daarom nog in het duister over een motief voor het steekincident.



Voor het steekincident reed Leta in een zwarte Fiat 500 over de Jan van Galenstraat richting de Van Reigersbergenstraat. Later is de auto op de Van Reigersbergenstraat aangetroffen in de omgeving waar de steekpartij plaatsvond. Wat Leta die avond in de omgeving deed, is niet bekend.



Volgens de politie had Leta vaak een klein, zwart crossbody-tasje bij zich. Dit tasje is niet bij hem aangetroffen na het incident en het ligt ook niet bij hem thuis. Mogelijk is het tasje door de dader meegenomen. De politie is dringend op zoek naar mensen die meer weten over het incident.