Politie stuurt ‘sms-bom’ voor informatie over fataal schietincident in Oost

Amanuel 'Maantje' Sambo werd in november 2020 doodgeschoten op het Krugerplein in Oost. Beeld Michel van Bergen

In het tv-programma op NPO 1 deelt de politie dinsdag onder meer beelden van de nacht van 17 op 18 november 2020, toen de 30-jarige Amanuel Sambo, ‘Maantje’ om het leven kwam in Oost.

Hoewel in de zaak eerder vier verdachten zijn aangehouden, zit de politie een jaar later nog met onbeantwoorde vragen. De recherche zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de bewuste nacht of de aanloop ernaartoe.

De sms-bom wordt naar duizenden telefoonnummers gestuurd die vallen onder de dekking van een telefoonmast in de buurt van de plek van het schietincident of op andere locaties die volgens de recherche in het onderzoek van belang zijn.