Politie stuurt ruim 200 mensen weg op De Poel in Amstelveen

Beeld ANP XTRA

Via social media werd een oproep gedaan voor een ‘feest’, aldus de politie. Mensen werden opgeroepen om vanaf 15:00 uur te verzamelen op De Poel. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd omdat het er te druk was en de afstandsregel te slecht werd nageleefd. Het is nog niet duidelijk of er boetes werden uitgedeeld.

Wegens de drukte op het ijs zijn er op zaterdagmiddag meer meldingen binnengekomen, maar politie-inzet was hierbij niet nodig.