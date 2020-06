Politie stopt strandfeest op IJburg

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De feestgangers waren via Snapchat opgeroepen naar het strand te komen.

Na meerdere meldingen van overlast heeft de politie het feest afgekapt door met een megafoon de feestende jongeren te verzoeken te vertrekken. Dit ging zonder problemen, al geeft de woordvoerder wel aan dat er bij de bussen een grimmige sfeer hing vanwege een grote toestroom van mensen. Niet iedereen had een mondkapje op in de bus en de verplichte 1,5 meter afstand werd niet altijd in acht genomen.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, wel bleef er veel rommel achter op het strand. Rond middernacht was iedereen vertrokken.