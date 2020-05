Politie stopt geniepig mini-festival in Vondelpark

Het feestgedruis is door de komst van de politie gestopt. Beeld Het Parool

Zo'n honderd dansende mensen waren in het park bijeen, compleet met versterkte muziek en drank. Men leek zich niets aan te trekken van de noodverordening. Maar dat ze verkeerd bezig waren, wisten ze maar al te goed. Zodra een handhaver naderde riep iemand op de uitkijk ‘politie!’, ging de muziek uit en spurtte iedereen weer naar zijn handdoek alsof er niets was gebeurd.

De politie ging uiteindelijk met meerdere eenheden naar de plek van de feestelijkheden. Ook toen werd de muziek gestaakt en ging iedereen netjes zitten. Dat leidde tot een ludiek tafereel: een agent was met zijn zaklantaarn in de bosjes op zoek naar de persoon met de muziekboxen.

Het feest is inmiddels gestopt en van een mini-festival is geen sprake meer. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Of het ging om een georganiseerde actie of een spontaan feestje is niet bekend.

Ondertussen in het Vondelpark... pic.twitter.com/1CwXvqM65T — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) 29 mei 2020