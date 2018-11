Politie staat achter ingrijpen bij Willem II-fans

Zo'n 150 supporters werden zaterdagmiddag vanaf CS onder politiebegeleiding naar de Johan Cruijff Arena gebracht en moesten daar uren wachten totdat de wedstrijd begon.



De politie zegt zo te hebben gehandeld nadat het beeld van een bewuste provocatie door Willem II-supporters meerdere malen werd bevestigd, voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Willem II.



Dat die provocatie kon leiden tot een confrontatie tussen de Tilburgers en de harde kern van Ajax "is iets wat je niet wil op een zaterdag in de binnenstad tussen het winkelend publiek," zegt algemeen commandant van de politie Chris Koers. Het was reden voor een noodbevel van de burgemeester.



Teleurgesteld

Willem II-directeur Berry van Gool liet weten dat hij teleurgesteld is over hoe de middag voor de Tilburgers is verlopen en 'zit met vragen', een supporter vraagt zich in een blog af waar de beslissing van ingrijpen vandaan kwam.