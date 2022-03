Politie spreekt van rustige coronademonstratie, ondanks acht aanhoudingen

Demonstranten op het Museumplein. Beeld ANP

De manifestatie was volgens de actiegroep voor vrijheid, grondrechten, lichamelijke integriteit en gezondheid. De betogers, sommige in witte zorgkleding of in legeroutfits, wapperden met vlaggen uit allerlei landen en uiten onder meer kritiek op de coronavaccinaties.

Sommige demonstranten hadden borden bij zich met daarop een foto van Willem Engel en de tekst ‘vrijheid van meningsuiting’. Ook stond op het plein een tractor geparkeerd met daarop een groot bord met de tekst ‘Free Willem Engel’.

Opruiing

Engel werd woensdagochtend opgepakt wegens opruiing. Hij zou lange tijd ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ op sociale media hebben geplaatst, aldus het Openbaar Ministerie. ‘Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.’

Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige voorman van actiegroep Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft. Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen ‘waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht’.

Burgemeester Femke Halsema wees, in overleg met politie en OM, het Museumplein en omgeving zondagochtend aan als veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. Er zouden namelijk signalen zijn dat personen die zich willen aansluiten bij de demonstratie ‘uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen’, aldus de gemeente op Twitter.

Aan het eind van de middag meldt de politie dat de demonstratie rustig is verlopen, ondanks acht aanhoudingen. Vijf daarvan waren voor belediging, één persoon stond gesignaleerd, één persoon werd aangehouden omdat die zich niet wilde identificeren en één persoon voor het belemmeren van de politie bij een aanhouding.