Politie sluit suïcide uit als doodsoorzaak Sofie Kerklaan (27)

Dat meldt een woordvoerder van de politie. De politie houdt zowel een misdrijf en een ongeval als opties open.



De 27-jarige Kerklaan werd half november 2017 zwaargewond gevonden op de stoep voor haar woning op het Djakartaterras in de Indische buurt. Volgens een kennis werd ze in haar pyjama, met daaroverheen een trui, gevonden. Ze overleed later aan haar verwondingen.



Alle scenario's

Tot nu kon de politie nog geen uitsluitsel geven over een mogelijke doodsoorzaak en hield met alle scenario's rekening. In een poging meer informatie te winnen, stuurde de politie in februari een sms-bom naar ongeveer 3600 mensen die in de buurt waren tijdens het incident.



De politie vermoedt nu dat Kerklaan voor haar overlijden met een andere, nog onbekende vrouw heeft gedanst bij de onderdoorgang van het Djakartaterras in Oost.



De politie heeft deze week flyers opgehangen bij plekken waar 'veel gedanst wordt' in de stad, zoals dansscholen, in de hoop deze vrouw te vinden. De politie vermoedt dat zij mogelijk meer weet van het incident.



'Ondanks mogelijke gevoelens van angst of schaamte is het voor het onderzoek van belang om alsnog met deze vrouw in contact te komen. En in het bijzonder voor de nabestaanden van Sofie. Zij leven nog altijd in grote onzekerheid wat haar is overkomen,' schrijft de politie.



