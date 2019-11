Politie schrapt Amsterdams rechercheteam, meer ‘blauw op straat’ nodig

De politie bij de woning van de geliquideerde advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

De woede is groot bij de ongeveer dertig politiemensen die werken bij het Team Bestrijding Ondermijning van de Dienst Infrastructuur. Uitgerekend dit team, een van de afdelingen die de georganiseerde misdaad in Amsterdam onderzoekt, moet door de steeds nijpender wordende personeelsproblemen bij de politie stoppen.

“Op dit moment is er heel veel te doen over ondermijning, drugsproblemen en liquidaties in de stad,” zegt een betrokken politieman. “En juist dan moeten we stoppen. Het onbegrip hierover is ontzettend groot. Een paar grote en beloftevolle onderzoeken moeten we noodgedwongen stopzetten. Daardoor gaat een aantal criminelen de dans ontspringen.”

Het voornemen, dat onderdeel is van de herstructurering van het corps, is vorige week woensdag bekendgemaakt aan het team. De bedoeling is dat de politiemensen doorschuiven naar de recherchetak van de zogeheten basisteams in de stad, zodat de mensen die daar nu werken de straat op kunnen.

Blauw op straat

Op deze manier denkt de politie in staat te zijn om voldoende ‘blauw op straat’ te garanderen en ook voldoende mankracht te hebben om de 112-meldingen te kunnen afhandelen. Na de moord op advocaat Derk Wiersum werd het personeelstekort nog sterker gevoeld, toen ook nog eens mensen nodig bleken om officieren, rechters en advocaten te beveiligen.

Volgens Jan Struijs van politievakbond NPB bijt de politie zich door dit besluit in de staart. “Dit is heel onwenselijk, want dit rechercheteam is cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.”

Donderdag presenteren de politievakbonden een onderzoek naar de werkdruk bij de politie. Volgens de bonden moet de politiek scherpere keuzes maken welke taken de politie moet oppakken. Als dat niet gebeurt, volgen acties.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt dat er wordt gesproken dit specifieke rechercheonderdeel op te heffen. Volgens de woordvoerder gaat het om een tijdelijke maatregel.