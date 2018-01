Politie schiet verdachte steekpartij dood in Centrum

De politie kreeg rond middernacht een melding van omwonenden dat in de bovenwoning een vechtpartij tussen twee mannen gaande was.



Nadat agenten ter plaatse kwamen ontstond een schermutseling, waarbij de politie een van de mannen in het huis neerschoot. Hij overleed ter plekke.



Een tweede man bleek al voor de komst van de politie te zijn neergestoken, vermoedelijk door zijn kamergenoot. Hij verkeert nog altijd in kritieke toestand.De identiteit van de twee mannen is nog niet vastgesteld.



Wereldreis

Volgens een omwonende verbleven de twee mannen sinds enkele dagen in het huis, dat sinds eind december door de eigenaren aan toeristen zou worden verhuurd. De eigenaren zelf zijn volgens de omwonende op wereldreis.



Over die vakantieverhuur was in de buurt eerder al geklaagd. Sinds de twee mannen in het huis verbleven had al eerder geruzie geklonken, maar vannacht was het lawaai al snel heel hevig, zeggen getuigen. Volgens een van hen ging de doodgeschoten man 'als een wilde' tekeer.



Rumoer

Nadat de politie was gearriveerd hoorden mensen in de buurt veel rumoer, maar zij zeggen geen schoten te hebben gehoord. Pas later bleek dat één van de mannen door de politie was neergeschoten.



Een politiewoordvoerder wil niet veel over de zaak kwijt, omdat de Rijksrecherche de zaak in onderzoek heeft, zoals gebruikelijk is als agenten hebben geschoten. Het forensisch onderzoek wordt door een team van een andere eenheid gedaan.



De politiewoordvoerder: "Er is een situatie ontstaan waarbij besloten is te schieten. Het is aan de Rijksrecherche om vast te stellen wat er is gebeurd. Daarna zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen over het eventuele vervolg."