Politie schiet persoon dood nabij Nederlandsche Bank

De politie kreeg rond 19.15 uur de melding dat in de buurt van de Nederlandsche Bank iemand met een vuurwapen rondliep. Ter plaatse liep de man met getrokken wapen op de agenten af, die daarop op hem schoten. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of de man ook op de agenten heeft geschoten. Een passant die voorbij fietste is gewond geraakt aan zijn been.



Omstanders zeggen zeker twintig schoten te hebben gehoord. Zoals te doen gebruikelijk wanneer agenten schieten, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche. Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank laat aan persbureau ANP weten dat het incident 'naar het zich laat aanzien' niets met de bank te maken heeft.



Omrijden

De omgeving is zeer ruim afgezet. Naar aanleiding van het incident waren hulpdiensten in groten getale uitgerukt. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Er is geprobeerd de Amsterdammer ter plaatse te reanimeren, maar dat heeft niet gebaat.



Tramlijnen 1, 4 en 19 rijden om. Tram 7 rijdt een aangepaste route, tussen de Elandsgracht en het Javaplein. Het GVB gaat er vanuit dat dat tot en met het einde van de reguliere dienstregeling op woensdag zo blijft.