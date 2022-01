Politie rukt uit voor overval op snackbar, treft filmset aan

Verschillende eenheden gingen op de nep-overval af. Beeld Joris van Gennip

“Het is best een bizar verhaal,” aldus een politiewoordvoerder. Nadat rond 20.50 uur meldingen binnenkwamen over een overval, gingen verschillende eenheden erop af. “Gelukkig zagen collega’s al snel dat het om filmopnames ging.”

De opnames waren niet van tevoren bij de politie gemeld. “Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Als dat niet snel duidelijk is, behandelen we acteurs als overvalverdachten.” Waar de opnames voor werden gemaakt en of het niet-aanmelden gevolgen heeft voor de filmploeg, kon de woordvoerder niet zeggen.