Politie rukt uit voor agressieve vos in Oost

De vos die in 2014 rondsnuffelde in een tuin op de Lindegracht. Beeld Paul van der Kwast.

In groepsapps gingen filmpjes en foto’s rond van het dier. Soms liet hij zich aaien, maar soms deelde hij ook een venijnige beet uit. Vrijdagmiddag werd hij agressief naar voorbijgangers en rukte de politie met vijf agenten en de dierenambulance uit om hem te vangen.

Het komt vaker voor dat een vos in de stad wordt gespot. In 2017 liep er een rond in een tuin op de Lindegracht. Hartje Jordaan. En in 2014 werd een aangereden exemplaar nog voor een kat aangezien op de Kloveniersburgwal. Volgens de stadsecoloog die Het Parool toen sprak gaat het goed met de vossen rondom de stad. Maar een vos in de stad is ‘in principe altijd verdwaald’.

Mensen die een vos in de stad zien wordt aangeraden meteen de dierenambulance te bellen.