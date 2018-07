Politie rolt netwerk van fietsende drugskoeriers op

De politie viel maandagochtend in een onderzoek naar drugshandel een huis in de Pieter Nieuwlandstraat in Oost binnen.



Een 50-jarige restauranteigenaar, die waarschijnlijk al jaren vanuit de woning een netwerk van fietsende drugskoeriers aanstuurde, is aangehouden. Op die manier werden dagelijks minimaal 25 harddrugsbestellingen geleverd.



Naast de man zijn ook een 54-jarige koerier en zijn 60-jarige partner opgepakt. Die laatste is inmiddels weer vrij.



67.000 euro

In het huis van de restauranteigenaar werden onder meer een tas met heroïne, lege wikkels, meetapparatuur en ruim 16.000 euro gevonden. Ook in de kluis van het restaurant van de man lag contant geld, wat een aanwijzing is voor mogelijke witwaspraktijken. Bij zijn 30-jarige zoon werd een hennepplantage ontdekt.



De recherche heeft verder beslag laten leggen op verschillende waardevolle goederen van de restauranthouder, zoals sieraden en een auto. Er is namelijk uitgerekend dat bij een veroordeling minimaal 67.000 euro ontnomen kan worden.



De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen komen.



