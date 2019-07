Politie roept op geen beelden te delen steekincident Warmoesstraat

De Warmoesstraat. Beeld Anna Ranzijn

Er zijn verschillende video’s in de omloop waarop het slachtoffer te zien is. Volgens de politie hebben de nabestaanden aangegeven hier zeer ontdaan over te zijn.

Daarnaast geeft de politie aan geschrokken te zijn dat er van dichtbij gefilmd is, terwijl anderen hulp probeerden te verlenen. ‘Maak, plaats en deel dit soort berichten niet,’ sluit de politie af.

De politie roept wel op eventuele beelden te delen met politie voor het onderzoek. Ook getuigen die nog niet met politie gesproken hebben worden opgeroepen om zich te melden.

Eerder op zaterdag werd bekend dat de neergestoken man is overleden.

Het gaat om een 29-jarige Antilliaanse Nederlander die in de rosse buurt geregeld drugs verkocht en ook een strafblad had, voor drugszaken, belediging en diefstallen. De politie wist vrijdagmiddag al een verdachte op te pakken, de 49-jarige Glen S. uit Almere. Hij zit vast in ‘beperkingen’ en mag alleen zijn advocaat spreken. S. heeft een fors strafblad, onder andere voor geweld.

Het is de tweede fatale steekpartij in een week in de stad. Dinsdag werd op Plein ’40-’45 de 22-jarige Bilal Bichr doodgestoken door een man uit de buurt die hij goed kende. Ze hadden volgens getuigen de vorige dag ruzie gehad.