Politie rijdt beschonken Dave Roelvink klem

Dat bevestigt Dave Roelvink op zijn Instagram na berichtgeving van AT5. Hij is inmiddels alweer vrij. De zoon van Dries Roelvink zegt zelf maar twee á drie uur op het bureau vast te hebben gezeten.



Hij plaatste zondagmiddag een filmpje op zijn Instagram waarin hij toegaf dat met drank op rijden 'ontzettend stom' is. Toch zegt hij dat het verder 'allemaal wel meeviel'. "Op het filmpje ziet het er allemaal heel heftig uit, maar mij betreft is er ook iets te heftig gereageerd op de politie."



Te zien is hoe hij door agenten wordt in de boeien wordt geslagen terwijl hij op het astfalt naast zijn auto ligt. Dit gebeurde op het Surinameplein.



180 kilometer per uur

De 24-jarige man uit Landsmeer kwam in het vizier van de politie toen hij met zijn Mercedes met hoge snelheid over het Zuideinde in Landsmeer reed. Een motoragent besloot het voertuig te volgen voor controle. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur, meldt de politie. De maximale snelheid is daar 100 kilometer per uur.



Midden in de Coentunnel stopte het voertuig plotseling op de vluchtstrook waarna de bestuurder iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Na even stilgestaan te hebben ging de auto weer rijden. Korte tijd later stopte de man zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.



Op het Surinameplein in Zuid is hij door de politie aan de kant van de weg gezet. Uit de blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Zijn rijbewijs is ingevorderd.



Dj-optreden

Dave Roelvink zou afgelopen nacht een dj-optreden geven in een club in Apeldoorn. Maar de organisator van het feest Welcome to the City vertelt aan AT5 dat Roelvink niet is komen opdagen. "Zijn management appte mij een halfuur van te voren dat hij niet zou komen, omdat hij een auto-ongeluk gehad had in Amsterdam."