Politie rectificeert: neergeschoten Hoefdraad niet overleden maar in kritieke toestand in ziekenhuis

Bij de schietpartij aan de Stekkenbergweg zondagochtend raakte oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad ernstig gewond. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De politie rectificeert het overlijdensbericht maandagavond op Twitter. ‘Tot onze spijt is vanmiddag ten onrechte het bericht gemeld van overlijden van het 35-jarige slachtoffer van het schietincident op de Stekkenbergweg. Hij ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. We betreuren dit zeer en bieden onze excuses aan aan zijn familie,’ aldus de politie.

De recherche heeft inmiddels zeer sterke aanwijzingen over de identiteit van de man die ervan wordt verdacht de schoten te hebben gelost. De politie doet dan ook een beroep op hem om zichzelf te komen melden, meldt een woordvoerder. “Als hij dat niet doet, roept de politie de hulp in van het tv-programma Opsporing Verzocht,” aldus een woordvoerder tegen ANP.

Schietpartij

Hoefdraad werd zondag voor 06.00 uur door zijn hoofd geschoten. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn twee knallen te horen. Andere beelden tonen een vriendin die smeekt 112 te bellen, terwijl ze Hoefdraads hoofd vasthoudt en zijn naam roept.

De schietpartij vond plaats aan het eind van een feest op de eerste verdieping van een bedrijfspand op bedrijventerrein Amstel III-Bullewijk, niet ver van het AMC.

Hoefdraad had als aanvaller een lange carrière in het betaald voetbal. Nadat hij was opgeleid in de jeugd van Ajax en RKC Waalwijk, speelde hij in de eerste divisie en de eredivisie bij RKC Waalwijk, FC Omniworld, Almere City, Telstar en SC Cambuur. Voor Almere City speelde hij liefst drie seizoenen, bij elkaar 154 wedstrijden.

Hij was gestopt als prof, maar zou komend seizoen met vrienden gaan spelen bij de amateurs van De Volewijckers, in Amsterdam-Noord.

Volop getuigen

Evenals RKC en Almere City, meldde het bestuur van De Volewijckers zondag op de clubwebsite ‘het droevige bericht dat Hoefdraad is neergeschoten’.

Op het aflopende feest waren nog volop mensen aanwezig die moeten hebben gezien wie Hoefdraad heeft neergeschoten. Volgens de politie had hij geprobeerd een ruzie te beëindigen door ‘ertussen te springen’.

De politie roept bezitters van foto’s of filmpjes op die te delen (‘alleen met de politie, nooit met anderen’). Dat mogen uitdrukkelijk ook foto’s en filmpjes zijn van het feest vóór de ruzie, die een beeld geven van de sfeer en de omstandigheden.

