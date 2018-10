Politie probeert slag te slaan in jacht op Taghi en Razzouki

Taghi is berucht om het gemak waarmee hij in de visie van de opsporingsdiensten extreem geweld laat plegen.



Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie in maart kroongetuige Nabil B. had gepresenteerd, die sinds december tegen de groep-Taghi verklaringen aflegt, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan B. geliquideerd in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Sindsdien leven andere naaste familieleden onder de zwaarst denkbare beveiliging.



Panorama en Telegraaf

Taghi en zijn groep worden ook verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van de Amsterdamse misdaadblogger Martin Kok op 8 december 2016 voor een seksclub in Laren. De Utrechtse crimineel Anouar B. (27), die in Marokko vast zit, heeft daar tegen de politie verklaard dat Taghi de moordopdracht gaf.



Anouar B. zit in Marokko vast vanwege de liquidatie-bij-vergissing in november vorig jaar van een zoon van een opperrechter in Marrakech, waar de Amsterdamse schutters de Nederlandse Marokkaan Mustapha F. hadden willen doodschieten.



Die zat kort daarvoor nog op de stoel waar de zoon van de rechter was gaan zitten. Ook die liquidatie wordt in het criminele milieu en door de opsporingsdiensten aan Taghi gekoppeld.



Dat geldt ook voor de aanslagen op de gebouwen waarin de redacties huizen van tijdschrift Panorama en De Telegraaf in juni - kort nadat die artikelen over de groep-Taghi hadden gepubliceerd.



Tien liquidaties

In het milieu worden Taghi en zijn groep aan meer dan tien liquidaties en moordpogingen gelinkt, maar in hoeveel zaken de opsporingsdiensten voldoende bewijs hebben om Taghi (en Razzouki) daarvoor na hun arrestatie te kunnen aanklagen, is onduidelijk. De inhoud van de verklaringen van kroongetuige Nabil B. is nog maar zeer summier bekend.



In de zaak tegen de vermoede moordenaar van B.'s broer Reduan, Shurandy S., is dinsdagmiddag weer een inleidende zitting.



De identiteit van de zeven dinsdagmorgen gearresteerde mannen is nog niet bekend, evenmin als de verdenkingen op grond waarvan ze zijn gepakt.