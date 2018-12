Politie pakt twee 'nette' zakkenrollers op

De politie werd op 20 december getipt door een burger die vermoedde dat de verdachten zakkenrollers waren. Het bleek te gaan om twee mannen die heel netjes gekleed waren en in het centrum aan het rondkijken waren in veel verschillende winkels en restaurants. Ze gingen verschillende zaken binnen, maar kochten nergens iets.



Werkwijze

Het tweetal nam in elke zaak plaats achter iemand die een tas of jas over de steulleuning had hangen. De zakkenroller ging hier tegenaan staan en legde zijn eigen jas over het object heen. Terwijl hij spullen aan het stelen was, hield zijn partner de omgeving in de gaten en schermde de ander af. In totaal hebben ze twintig winkels en restaurants bezocht in het centrum.



De politie volgde het duo drie uur lang, om genoeg bewijs te kunnen verzamelen voor een aanhouding. Uiteindelijk werden vijf pogingen tot zakkenrollerij gezien en een winkeldiefstal van twee horloges.



Chinees geld en cognac

Tijdens het doorzoeken van hun hotelkamer werden nog 700 Chinese Yen (ongeveer 90 euro) en een fles cognac van 3.000 euro aangetroffen. De fles drank blijkt uit een drankwinkel op Schiphol gestolen te zijn, vlak nadat zij geland waren. Het geld is van een Chinees die op het Damrak in een restaurant had gegeten.



De verdachten staan internationaal al bekend als zakkenrollers. Zij moeten zich voor zeker acht misdrijven verantwoorden tegenover de rechter.