Politie over zwijgcultuur rond liquidaties: ‘Práát in plaats van stille tochten’

Liquidaties

- Inchomar Balentien, die in 2013 al eens van dichtbij met een automatisch wapen is beschoten op de Antwerpenbaan in Amsterdam-Nieuw-West en die voorkomt in vele politiedossiers, kan onmogelijk vluchten als hij in de nacht van 20 op 21 juli wordt beschoten bij metrostation Kraaiennest in de Bijlmer. Hij sterft op straat.

- Genciël ‘Genna’ Feller wordt in de nacht van 3 op 4 augustus met heel veel kogels beschoten in Almere, waar hij dan bij zijn vriendin verblijft. Ze komen terug van een feest waar veel criminelen waren. Hij overleeft, maar heeft drie kogels in zijn lijf.

- Feller duikt met zijn vriendin onder op Curaçao, maar wordt daar in de ochtend van 2 september alsnog ­geliquideerd door twee mannen die hem van dichtbij onder vuur nemen als hij in een auto zit voor een bekende broodjeszaak in Willemstad. De angst in Zuidoost laait op, want de aanname is dat meer geweld zal volgen.

- Ex-voetbalprof Kelvin Maynard, wiens carrière is gestrand door een knieblessure, rijdt op 18 september rond 20.30 uur in zijn Volkswagen op de Langbroekdreef als twee mannen op een scooter hem onder vuur nemen. Ze hebben hem waarschijnlijk al even gevolgd. Hij is vermoedelijk al bewusteloos als zijn auto een brandweerkazerne ramt. Reanimatie is kansloos.