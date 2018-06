Politie over terugschieten in café Zuid: 'levensgevaarlijk'

Het doelwit van de schietpartij, Omar E. (27), is niet lang nadien door een arrestatieteam bij het Museumplein opgepakt met een doorgeladen vuurwapen en zit nog vast. Zijn vriend Riff W. (28) die ook volgens zijn advocaat terug schoot vanuit het café, is nog voortvluchtig, zo meldde de politie dinsdagavond in televisieprogramma Opsporing Verzocht. Hij werd zelf in zijn hand geraakt.



Ook twee andere klanten raakten gewond, van wie één in zijn nek. Hij moest met spoed worden geopereerd.



In het onder criminelen populaire café op de hoek van de Ruysdaelkade en de Van Ostadestraat waren die nacht vijftien mannen en de barkeepster aanwezig. Op bewakingsbeelden die de politie toonde is de paniek te zien tijdens de schietpartij.



Woonboten

Bezoekers vluchten achter de bar en een gokautomaat, er wordt teruggeschoten vanuit de keuken. Een woordvoerder van de politie noemde dat terugschieten in het programma ook 'levensgevaarlijk en onacceptabel', ook omdat in de lijn van de schoten woonboten lagen.



De recherche gaat er van uit dat 'een conflict in het criminele milieu' het motief is voor de schietpartij.



De daders, 'licht getint' en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, zijn op camerabeelden te zien als ze weglopen, maar ze zijn moeilijk herkenbaar. In de buurt en in het criminele milieu gingen meteen al sterke geruchten over hun identiteit.



Ook Omar E. en Riff W. zouden er van overtuigd zijn te weten wie de schutters waren.



Gouden tip

De hoofdofficier van justitie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.



Op Omar E., alias 'Soesie', was exact een jaar voor de schietpartij tijdens Pasen ook al een moordaanslag gepleegd in de Diamantbuurt, waar hij net zoals Riff W. vandaan komt.



Twee mannen namen hem toen onder vuur bij een huis van familieleden in de Carillonstraat. Hij werd in zijn been geraakt, maar kon wegrennen.



Volgens bronnen in het criminele milieu waren ook eerder al een of meer aanslagen op hem gepleegd, ook op 1 april. Hij was nu net vrij na een celstraf voor plofkraken.



Op rolluiken van het café zijn teksten gespoten: 'omerta' (zwijgplicht) en 'weet wat je doet'. Kennelijk wordt gevreesd dat iemand uit het café met de politie gaat praten. Inmiddels is op de planken tegen het dichtgetimmerde café 'RUN' gespoten.



Medaille

Namens Riff W. liet zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers kort na de schietpartij weten dat die zich uiteindelijk bij de recherche zou melden om zich te verantwoorden voor het terugschieten vanuit de kroeg. Kuijpers zei dat W. het vuurwapen had overgenomen 'van een dronkenlap' die zelf niet in staat was op te treden.



"Wij vinden dat hij een medaille en een bos bloemen moet krijgen omdat hij de schutter of schutters heeft verjaagd door terug te schieten," zei Kuijpers. "Hij heeft misschien wel tien levens gered. We hadden er zomaar in één keer weer negen vergismoorden bij kunnen hebben."



