Politie op zoek naar specifieke getuigen schietincident Saban Berk

De Papaverweg na de liquidatie van Saban Berk. Beeld Michel van Bergen

Het gaat om een vrouwelijke voetganger en een man op een bromfiets. De twee personen zouden, zo meldt de politie in een video op sociale media, belangrijke getuigen kunnen zijn.

Thaibokstrainer Saban Berk werd twee weken geleden op maandagavond rond 21.20 uur neergeschoten nadat hij les had gegeven in sportcentrum The Big Lab aan de Vlierweg in Noord, om de hoek van de moordplek. Het motief voor de schietpartij is onduidelijk.

De vluchtauto, een zilverkleurige BMW met Belgisch kenteken, werd later die avond zonder kentekenplaten gevonden aan de Wibautstraat achter de Shell in Zaandam. De politie was eerder ook op zoek naar de verdwenen kentekenplaten en specifieke getuigen van het achterlaten van de vluchtauto.