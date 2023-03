Politie: ontvoering 15-jarige jongen in De Pijp was niet willekeurig

Op 10 januari rond 08.40 uur werd een 15-jarige jongen volgens omstanders met een ‘een hoop geschreeuw en heisa’ in een bestelbusje geduwd, in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. De politie lokaliseerde de bus al snel op de A27, ter hoogte van Bilthoven. Op politiebeelden die Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft uitgezonden, is te zien hoe de politie de bus onder schot houdt.

De jongen werd vervolgens uit de laadruimte van de auto bevrijd en bleef lichamelijk ongedeerd. Wel was hij geboeid, zo meldde de politie in het tv-programma. De drie mensen die ook in de bus zaten (een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere) werden aangehouden en zijn verdachten in de zaak.

De politie vermoedt dat de jongen ‘in ieder geval geen willekeurig slachtoffer is geweest’. “Hij is niet zomaar van de straat geplukt en in een bestelbus gezet,” aldus een woordvoerder van de politie in de uitzending. In het kader van het onderzoek kan niet veel meer gezegd worden, maar het meest waarschijnlijke scenario voor de recherche is ‘een conflict dat zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden was om de jongen te ontvoeren’.

Meer betrokkenen

De politie heeft daarnaast sterke vermoedens dat er nog anderen bij de ontvoering betrokken zijn geweest naast de drie aangehouden personen, en linkt op basis van camerabeelden uit de buurt nog twee mannen en een vrouw aan de zaak.

De vrouwelijke verdachte loopt, kort voordat het slachtoffer wordt meegenomen, over de Van Woustraat en de Tweede Jan Steenstraat. Beeld Avrotros

De vrouw is een uur voor de ontvoering gelokaliseerd terwijl zij vanuit de Tweede Jan Steenstraat de Van Woustraat oversteekt. Even later keert ze terug naar de Tweede Jan Steenstraat.

Een andere man houdt zich schuil in een portiek op de Tweede Jan Steenstraat. Van waar hij staat, kijkt hij uit op de plek waar het slachtoffer even later in de bus wordt geduwd. Zijn gezicht is goed zichtbaar op de beelden van de politie. Een derde man houdt in de straat een parkeerplek vrij voor de auto – een witte Citroën – die ook betrokken is geweest bij de ontvoering.

Een van de mannelijke verdachten houdt op de beelden een parkeerplek vrij op de Tweede Jan Steenstraat. Beeld Avrotros

De drie personen zijn op de getoonde beelden met hun gezicht in beeld te zien. De politie roept getuigen of mensen die meer informatie hebben op basis van de getoonde beelden op om zich te melden.

Met het 15-jarige slachtoffer gaat het volgens de politie op dit moment ‘redelijk’. De politie geeft aan blij te zijn dat ze de jongen al na drie kwartier wist te bevrijden. “Anders was de hele situatie nog veel traumatischer geweest,” aldus woordvoerder Marijke Stor.

Een derde verdachte houdt zich, zo is te zien op de getoonde beelden, schuil in een portiek op de Tweede Jan Steenstraat. Beeld AVROTROS

